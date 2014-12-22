《专栏》10年期国债期货合约开闸在即，利率曲线将实现质的飞跃

（本文由路透中文新闻部特邀撰稿人，银河德睿资本固定收益部总经理王华供稿，仅代表本人观点）

10年期国债期货“T合约”正在仿真交易，不出意外，正式上线交易将很快开始。从此以后，配合TF合约，国债期货可以反映利率曲线的变化，而不仅仅是简单的一个点。可以说，现有的TF合约完成了从0到1的突破，而未来T合约则将完成从1到无限的突破，是完善市场的一个重大举措。

“T合约”的合约条款大多与现在的TF合约类似，只是在将可交割国债期限从4~7年改到6.5~10年的同时，相应的将保证金比率和涨跌停幅度上调到2%、最小变动价位上调到0.01元，以便于适应更长久期下的价格波动绝对值的加大。

虽然合约看起来变动不大，但如果我们仔细观察的话，可以发现T合约其实还是有以下几个值得关注的特点。

第一、从可交割国债的数量来看，TF一般有20多个可交割券，而因为10年期国债存量只数较少，T合约只有10个左右可交割券；从规模来看，TF可交割券有约16,000多亿，而T合约只有8,000多亿。虽然其中真正会被用于交割的部分，数量和规模两个合约可能实际差不多，不过存量的变少还是值得投资者关注。

第二、虽然可交割券与TF有重合的部分，比如：剩余期限6.5~7年的140024和110024同时为T1503和TF1503的可交割券，但真正决定两个合约价格的“最便宜可交割券（CTD）”并不会重复。简单来说，利率水平>3%的时候，TF是7年，T是10年；利率水平<3%的时候，TF是4年，T是6.5年。

第三、10年期国债的发行日期通常是每年的3、6、9、12月份，恰好和T合约的交割月重合，T合约规则中约定无法转托管的债券不能用于交割，而由于10年期国债发行在交割月，付息也在交割月，付息前后不能转托管导致其可能无法用于交割。也就是说，3、9月发行的10年期国债，通常只能用于6、12月T合约的交割，同样的，6、12月发行的10年期国债，通常只能用于3、9月T合约的交割。这个问题投资时需要留意关注下，也希望2015年的国债发行计划能进行调整，更改10年期国债的发行时间，和交割月错开以利于期货市场的发展。TF合约不存在这个问题就是因为把7年期国债放在1、4、7、10月发行，刚好错开了交割月。

随着国债期货市场的进一步完善，合约未来应该如何发展改进，也有很多好的思路。比如T合约仿真交易以来，市场有声音认为它和当前的TF合约有一定重叠，毕竟7年和10年离得比较近，那么是否需要将TF合约最大可交割期限改为5年，以便反应5年和10年两个相对远一些的关键期限，更好的描述整条利率曲线呢？我们从几个角度来分析这个问题：

首先还是得考虑体量。从国债存量上看，5年左右存量约4200亿，7年存量约4700亿，两者相差不大；从交易量来看，TF合约上市以前，5年交易量一直大于7年，TF上市后，7年逐渐增大并超过了5年。那么可见如果将TF合约改为5年，存量上改变并不是很大，交易量也会重新回到5年更多的状态，体量方面问题不大。

其次考虑把7年、10年两个点改为5年、10年两个点是否能提升合约的功能。从历史上看，7、10年国债收益率之间的相关系数是0.95，收益率利差的均值是24BP左右；而5、10年国债收益率之间的相关系数是0.87，利差均值是48BP。可见确实5、10年之间毕竟离得远一些，它们的差异性要好一些，从这个角度说，把TF合约改为5年确实是有好处的，更全面的反应利率曲线。不过，在实际执行中希望能够控制节奏，让市场有一个准备的过程，提前公布、打好预期和提前量，以免产生和“中证登事件”类似的情况，人为制造市场风险。