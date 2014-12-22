背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月22日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券等外币债发行热度增温。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共有200.08亿美元，另有1.7亿澳币及6亿南非币。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期
*2014.12 Nomura International 1.55亿美元 0%(4.83%) 30(NC1)
Funding Pte.
2.20亿美元 0%(4.80%) 30(NC3)
2014.12 法国CIC 1.50亿美元 0%(4.55%) 30(NC1)
(Credit Industriel et Commercial)
2014.12 摩根士丹利 0.65亿美元 0%(4.50%) 30
2014.12 法国Natixis 2.95亿美元 0%(4.67%) 30(NC5)
2014.12 彰化银行 1.40亿美元 0%(4.24%) 20(NC2)
1.00亿美元 0%(4.20%) 20(NC3)
2.60亿美元 0%(4.15%) 20(NC5)
2014.12 台湾银行 4.40亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 马来亚银行(MBB) 5.00亿美元 0%(4.57%) 30(NC5)
2014.11 荷兰水利银行(NWB) 2.50亿美元 0%(4.20%) 30
2014.11 第一银行 1.40亿美元 0%(4.10%) 20(NC2)
1.60亿美元 0%(4.07%) 20(NC5)
2014.11 中国信托银行 0.30亿美元 0%(4.16%) 22
7.13亿美元 0%(4.50%) 30
2014.11 台湾银行 1.00亿美元 0%(4.00%) 20
4.80亿美元 0%(4.30%) 30
2014.11 RBI 0.75亿美元 0%(5.00%) 30
(Raiffeisen Bank International)
2014.11 兆丰国际商银 0.90亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 0.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.30亿美元 0%(4.00%) 20
兆丰国际商银 1.75亿美元 0%(4.35%) 30
兆丰国际商银 0.75亿美元 0%(4.20%) 30
2014.11 AT&T 12.95亿美元 4.7% 30
2014.11 F-臻鼎 ECB 3.00亿美元 0% 5
2014.11 瑞士信贷伦敦分行 5.10亿美元 0%(4.60%) 30
2014.10 骏懋银行 3.00亿美元 0%(4.72%) 30
2014.10 Nomura International 4.08亿美元 0%(5.00%) 30
Funding Pte.
2014.10 东方汇理银行 1.00亿美元 4.2% 20
2014.10 法国巴黎银行 6.00亿南非币 8.9% 7
2014.10 中国信托银行 2.90亿美元 4.1% 20
2014.10 国泰世华银行 6.60亿美元 5.1% 无到期日(NC12)
3.30亿美元 4.0% 15
2014.10 德意志银行新加坡分行 1.70亿澳元 0%(6.52%) 30
2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0%(4.75%) 30
0.81亿美元 4.1% 20
2014.10 骏懋银行 2.50亿美元 0%(4.75%) 30
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0%(4.57%) 30
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0%(4.53%) 30
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0%(4.45%) 30
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0%(4.66%) 30
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0%(4.60%) 30
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0%(4.70%) 30
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0%(4.88%) 30
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0%(4.96%) 30
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0%(4.73%) 30
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0%(4.87%) 30
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0%(4.50%) 20
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0%(4.50%) 20
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0%(4.95%) 30
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0%(4.90%) 30
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0%(4.5%) 20
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
注：1. * 表新增发行
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申