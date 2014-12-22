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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 17:07 BJT

《路透晚报》--12月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受油价反弹支撑收涨，昭和壳牌石油因并购消息飙升

日本股市周一收涨，因油价反弹支撑了石油相关类股。日经指数小涨0.1%，收在12月9日以来收盘高点17,635.14点。昭和壳牌石油飙升27.7%，因报导称其正参与出光兴产的收购谈判，交易价值最高或至5,000亿日圆。东证股价指数涨0.2%至1,413.05点，JPX-日经400指数小涨0.3%至12,840.74点。

--中国股市：沪综指续创逾四年收盘新高，银行股大象起舞提升大盘

中国股市沪综指收涨，再创逾四年新高。分析师指出，尽管近期领涨的券商股有所回调，不过银行和保险股等蓝筹股走势较强，尤其是权重较大的银行股大幅上涨，对指数的提升作用相当明显，盘中一度创下近五年新高，但巨额资金流入流出令股指大幅震荡。沪综指收报3,127.44点，涨18.85点或0.61%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。沪深300指数收报3,394.48点，涨0.33%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,420点，跌2.45%。

--香港股市：恒指收高1.3%，因油价和俄罗斯卢布出现企稳迹象

香港股市录得稳健升幅，受大陆市场涨势以及油价和俄罗斯卢布企稳支撑。恒生国企指数表现好于指标恒生指数，因在香港上市的中国能源巨头上涨。恒生指数上升1.3%至23,408.57点。恒生国企指数上涨3.0%至11,744.02点。

--汇市：欧元从两年低位反弹，油价回升扶助澳元上涨

欧元兑美元从两年低位反弹，追随其他主要货币走势。希腊总统大选和周二的一连串美国经济数据，是假期清淡市况面临的主要风险。澳元兑美元涨0.5%，报0.8145，看来是油价反弹的主要受益者。布兰特原油已从上周的逾五年低位上涨近7%。欧元兑美元涨0.34%，报1.2268。

--国际油市：布兰特原油攀升至62美元上方，因亚洲市场普涨

油价上涨，因亚洲市场本周强劲开局，且市场普遍认为布兰特原油期货今年余下时间可能维持在60美元上方。本周部分国家和地区将迎来公共假日，市场交易时间将缩短。布兰特原油期货涨逾1美元，触及日高每桶62.61美元，但随后回落，0816GMT时上涨1.2美元，报62.58美元。美国原油期货涨1.13美元，报每桶58.26美元。

--全球金市：金价微幅上涨，受美元走软及亚洲买盘支撑

金价微幅上涨，受益于亚洲买盘以及美 元回软，但金价涨势受到抑制，因股市走强使黄金的避险魅力黯淡下来。油价走强亦支撑金价，但金价升势可能难以维持，因预计美国将升息而且美元前景看涨。0759 GMT，现货金小涨0.4%至每盎司1,199.86美元，上周跌约2%。

--金属期市：铜价小涨，受低接买盘推动

铜价小幅上涨，收复今日稍早的失地，有交易员称期铜合约在近期下跌后变得比较便宜。铜价今年迄今下跌了约13%，因市场担心铜市在经历几年短缺后将出现供应过剩，中国经济增长放缓也是影响因素之一。0819GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.07%至每吨6,404.25美元。上海期交所主力期铜涨1.39%至每吨45,960元人民币。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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