《路透晚报》--12月22日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市：受油价反弹支撑收涨，昭和壳牌石油因并购消息飙升
日本股市周一收涨，因油价反弹支撑了石油相关类股。日经指数小涨0.1%，收在12月9日以来收盘高点17,635.14点。昭和壳牌石油飙升27.7%，因报导称其正参与出光兴产的收购谈判，交易价值最高或至5,000亿日圆。东证股价指数涨0.2%至1,413.05点，JPX-日经400指数小涨0.3%至12,840.74点。
--中国股市：沪综指续创逾四年收盘新高，银行股大象起舞提升大盘
中国股市沪综指收涨，再创逾四年新高。分析师指出，尽管近期领涨的券商股有所回调，不过银行和保险股等蓝筹股走势较强，尤其是权重较大的银行股大幅上涨，对指数的提升作用相当明显，盘中一度创下近五年新高，但巨额资金流入流出令股指大幅震荡。沪综指收报3,127.44点，涨18.85点或0.61%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。沪深300指数收报3,394.48点，涨0.33%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,420点，跌2.45%。
--香港股市：恒指收高1.3%，因油价和俄罗斯卢布出现企稳迹象
香港股市录得稳健升幅，受大陆市场涨势以及油价和俄罗斯卢布企稳支撑。恒生国企指数表现好于指标恒生指数，因在香港上市的中国能源巨头上涨。恒生指数上升1.3%至23,408.57点。恒生国企指数上涨3.0%至11,744.02点。
--汇市：欧元从两年低位反弹，油价回升扶助澳元上涨
欧元兑美元从两年低位反弹，追随其他主要货币走势。希腊总统大选和周二的一连串美国经济数据，是假期清淡市况面临的主要风险。澳元兑美元涨0.5%，报0.8145，看来是油价反弹的主要受益者。布兰特原油已从上周的逾五年低位上涨近7%。欧元兑美元涨0.34%，报1.2268。
--国际油市：布兰特原油攀升至62美元上方，因亚洲市场普涨
油价上涨，因亚洲市场本周强劲开局，且市场普遍认为布兰特原油期货今年余下时间可能维持在60美元上方。本周部分国家和地区将迎来公共假日，市场交易时间将缩短。布兰特原油期货涨逾1美元，触及日高每桶62.61美元，但随后回落，0816GMT时上涨1.2美元，报62.58美元。美国原油期货涨1.13美元，报每桶58.26美元。
--全球金市：金价微幅上涨，受美元走软及亚洲买盘支撑
金价微幅上涨，受益于亚洲买盘以及美 元回软，但金价涨势受到抑制，因股市走强使黄金的避险魅力黯淡下来。油价走强亦支撑金价，但金价升势可能难以维持，因预计美国将升息而且美元前景看涨。0759 GMT，现货金小涨0.4%至每盎司1,199.86美元，上周跌约2%。
--金属期市：铜价小涨，受低接买盘推动
铜价小幅上涨，收复今日稍早的失地，有交易员称期铜合约在近期下跌后变得比较便宜。铜价今年迄今下跌了约13%，因市场担心铜市在经历几年短缺后将出现供应过剩，中国经济增长放缓也是影响因素之一。0819GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.07%至每吨6,404.25美元。上海期交所主力期铜涨1.39%至每吨45,960元人民币。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申