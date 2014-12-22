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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 15:44 BJT

中国经济：今年全年规模以上工业增加值预计增长8.3%左右--工信部

路透北京12月22日 - 中国工业和信息化部周一表示，工业通信业运行基本平稳，预计今年全国规模以上工业增加值增长8.3%左右，单位工业增加值能耗和用水量分别降低7%和5.8%。

工信部网站刊登的新闻稿称，今年信息消费规模料达到2.8万亿元，同比增长25%，电子商务交易额超过12万亿元，同比增长20%，电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业收入分别增长4%、20%和50%。

截至11月底，已淘汰炼钢产能2,790万吨、水泥6,900万吨、平板玻璃3,760万重量箱，提前一年完成“十二五”淘汰任务。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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