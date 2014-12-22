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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 15:44 BJT

金属期市：铜价小涨，受低接买盘推动

“有些购入铜的机会，部分人认为价格低廉，这种思维也推动(周五)伦敦市场上涨，”悉尼一大宗商品交易商称。

油价上涨也推动投资者进入铜市场，此前亚洲市场强势进入本周。市场还认为布兰特原油期货今年余下时间或持续守在60美元上方。

0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.18%至每吨6,410.75美元。

上海期交所主力期铜 涨1.39%至每吨45,960元人民币。

LME期镍 小涨78美元至每吨15,678美元，受助于需求端向好人气。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/朱晓军；审校 杜明霞/王丽鑫)
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