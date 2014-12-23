《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月23日

*工商时报：

--企业加薪，金管会主委曾铭宗要金融业带头“动起来”。他表示，鉴于金融业今年获利再创新高，未来政策方向会把鼓励金融业加薪、重视社会责任列为明年重点施政方向，对于配合的业者，金管会将表扬，也会有一定的奖励。

--高铁 今年底面临破产危机。交通部长叶匡时昨日在立法院重申，如果高铁财政改革方案今年底前无法通过，最快明年3月高铁就会破产，届时将由政府接管，最快后年再委外经营。

--台达电 在日本太阳能市场发光。台达电日本分公司总经理柯进兴表示，刚宣布的椖木县15MW大型太阳能电厂，是首个采用台达电分散式小型逆变器的大型电厂、订单总额达200万美元。

--行政院为平衡2015年预算，要求国发基金配合于明年出售台积电 股票1亿7,685万多股以获得213.4亿台币收入，立法院经济委员会昨日审查时，认为这起释股案形同杀鸡取卵，决议加以删除。

--行动支付年底正式上路，台湾行动、群信两大TSM平台开始拚场。群信与台湾行动支付将分别在本周四（25日）及下周二（30日）宣布上线。据了解，多家银行已开始兵分两路，同时布局两大平台，其中国泰世华、玉山、远东三家银行除入股台湾行动支付，也与群信策略联盟；中信、富邦、玉山、国泰世华、台新等五家银行更同时双向入股两大平台。

*经济日报：

--国发会上日通过明年国家发展计划，首度采以区间方式订定国建目标，看好明年经济成长率可冲向3.7%，最差则可能低至3.1%，失业率为3.8%-3.9%，全年消费者物价指数则以不超过2%为目标。

--经济部投审会证实，已收到马来西亚IOI集团的申请案，申请汇入7亿台币，购买顶新集团持有的台北101股权。卖方顶新预计年底前送件。顶新指出，目前正由法律及财务顾问处理相关文件作业中。

--体感模拟游乐设备商智崴 宣布，该公司上限6,000张普通股私募案，由润泰 集团以每股240台币、总计14.4亿台币全数吃下。润泰集团藉此持有智崴15%股权，跃居最大单一股东，未来双方将进行全球战略合作。

--鸿海 集团加码台湾，旗下工业电脑厂桦汉 拟回台设厂，桦汉总经理朱复铨也指出，明年不排除再启动新的并购案，随着集团布局更深入，藉由并购扩大触角，桦汉将往全方面工业电脑（IPC）集团发展，服务各个客户。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。