更新版 1-中国经济：今年规模以上工业增加值预计增8.3%左右，明年更注重释放内需

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 今年规模以上工业增加值预计增8.3%--工信部
* 明年更加注重释放内需潜力，促进工业经济平稳运行
* 研究制定“十三五”产能严重过剩行业淘汰目标 (新增更多细节和内容)
路透北京12月22日 - 中国工业和信息化部周一表示，工业通信业运行基本平稳，预计今年全国规模以上工业增加值增长8.3%左右，单位工业增加值能耗和用水量分别降低7%和5.8%，明年将更加注重释放内需潜力，促进工业经济平稳运行。
工信部网站刊登的新闻稿称，明年重点工作是保持工业经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，继续实施转型升级“6＋1”专项行动，大力推进两化深度融合，强化互联网行业管理，促进工业通信业持续健康。
“今年信息消费规模料达到2.8万亿元，同比增长25%，电子商务交易额超过12万亿元，同比增长20%，电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业收入分别增长4%、20%和50%。”新闻稿称。
数据显示，截至11月底，已淘汰炼钢产能2,790万吨、水泥6,900万吨、平板玻璃3,760万重量箱，提前一年完成“十二五”淘汰任务。
中国10月规模以上工业增加值同比增长7.7 %。
工信部会议并部署2015年重点工作，要求重点抓好七方面工作，包括更加注重释放内需潜力，促进工业经济平稳运行；突出抓好食品药品质量安全，抓好绿色建材、高性能钢筋、高效节能电机、1.6升及以下排量节能汽车推广，进一步壮大信息消费。
争取扩大各级技术改造等资金规模，探索利用产业投资基金等手段，提高投资效率；围绕实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带战略，研究制定相关发展规划和产业指导目录，适时启动产业转移合作示范园区建设。
坚持优化增量和调整存量并举，推进产业结构向中高端迈进。建立全国统一的新能源汽车推广目录，出台新建纯电动乘用车生产企业准入管理规定，制定促进新材料产业健康发展的指导意见，推动出台大数据应用与发展指导意见。实施五大技术改造工程，发布钢铁工业转型升级发展计划（2015－2025），制定海洋工程装备等行业规范条件，全面启动首台（套）保险补偿机制试点。
研究制定“十三五”产能严重过剩行业淘汰落后和过剩产能目标计划及到2017年阶段性目标，研究建立利用节能环保标准促进落后产能退出的工作机制。促进破局性重大兼并重组，支持稀土六大集团加快发展。狠抓重大武器装备研制生产，实施推进军民融合深度发展专项行动，研究制定重要领域军民互动共享的措施意见。 以智能制造为突破口，大力推动两化深度融合；研究论证实施国家级智能制造重大工程，先期组织实施3年专项行动计划，实施智能制造试点示范专项行动。
同时，大力发展工业互联网，研究出台互联网与工业融合创新指导意见，研究制订鼓励车联网发展的政策措施。研究制订服务型制造发展的指导意见，建设一批国家级工业设计中心，制订工业云、工业大数据创新发展指导意见。
推进国家制造业创新中心建设，推动部署一批体现国家战略意图、促进两化深度融合的重大工程，推动两机专项、新材料专项尽快实施。实施工业强基专项行动，制定引导目录，发布重点产品和技术发展路线图。抓紧研究制定促进工业和信息化领域科技成果转化和产业化的指导意见。加强智能制造、移动互联网等产业发展重点领域综合标准化工作，研究制订深化实施知识产权战略的指导意见。 深入推进改革开放，加强行业管理和规划指导。研究推动移动通信转售业务正式商用，开展宽带接入业务开放试点。积极稳妥推进国防科技工业深化改革，配合抓好财税体制改革、盐业体制改革、国有企业改革、医 疗体制改革等相关工作。推动工程机械、汽车、商用飞机、通信以及钢铁、水泥、平板玻璃成套设备等装备制造业走向世界，协调落实好现有重大技术装备进口等税收优惠政策。
加快研究进一步开放制造业的政策措施。推进重点领域立法，配合抓好中小企业促进法、电信法、原子能法、网络安全法等立法和无线电管理条例、稀有金属管理条例修订。扎实抓好工业通信业“十三五”规划编制工作。（完）
欲浏览更多细节请点选工信部官网（here） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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