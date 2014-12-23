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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 08:40 BJT

《台湾重要政经日程》--12月23日

=====================今日重要政经消息==============================
    12/23(二)
    -- 9:00 台湾智慧航空城产业联盟(TIAA)2014成果发表研讨会。
    --10:30 行政院长主持行政院动员会报会议。
    --14:00 财政部国库署公布2015年发债计画。
    --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。
    
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    12/24(三)
    --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
   
    12/25(四)
    --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。
    
    12/26(五)
    --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。  
    
    12/27 (六)
    --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 
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    2015年       
    1/1(四)-1/2(五)
    --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。  
   
    1/5(一)
    --汇丰公布台湾PMI。
    
    1/6(二)
    --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。
    --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。
    
    1/9(五)
   *--12:00 台湾证券交易所新年记者会。
    --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。
    
    1/20(二)
   *--16:00 经济部公布12月外销订单金额，上月年增率为6.0%。
    
    1/22(四)
   *--08:30 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.87%。
        
    2/18(三)-2/23 (一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    2/26(四)
    --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。
   
    2/27(五)
    --228纪念日逢周六，周五补假一日。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)    

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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