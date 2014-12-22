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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 16:09 BJT

德国数据：第三季实质薪资创逾三年最大涨幅

路透柏林12月22日 - 德国第三季实质薪资较2013年同期上涨1.8%，为逾三年最大涨幅，这对民间消费构成潜在的支撑，而政府正需要靠消费来提振经济增长。

德国联邦统计局周一公布的数据显示，德国7-9月当季全职员工每月的税前平均工资为3,541欧元，其中不含特殊费用。银行、保险、信息、通讯和能源供应等行业的平均薪资最高。

德国第三季名义薪资较上年同期上涨了2.6%，涨幅超过消费通胀率，同期德国的通胀率为0.8%。

统计局称，低通胀是实质薪资上涨的主要原因。目前德国的通胀水平比过去20个季度的平均值低许多。

民间消费预计将成为今年经济增长的关键推动因素，因往常推动德国经济的出口今年表现预计将疲弱。

德国薪资水平上涨令其竞争优势下降，应有助于其他处在困境中的欧元区国家。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
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