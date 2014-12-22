中国证券：新三板明年将重点研究和制定挂牌公司市场分层的具体方案

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京12月22日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）新闻发言人隋强周一表示，正积极研究和制定挂牌公司市场分层的具体方案，抓紧完成竞价转让交易系统建设，明确竞价转让的实施条件；并研究探索PE、VC、资产管理机构等非券商机构参与做市业务的可能性。
他在新三板媒体沟通会上表示，新三板将尽快推出优先股、债券等新品种，丰富市场融资工具；启动股转系统指数的编制及相关投资产品的研发工作；推动证券公司开展挂牌股票质押回购业务，研究各类资产证券化产品和风险管理工具；加快市场投融资服务平台建设。
“第一项重点工作就是市场分层。”隋强称，新三板明年的建设目标核心就在于如何有效的提升市场的融资功能和效率以及自我监管。
他指出，目前挂牌公司在规模、行业、成长阶段、盈利水平、股权集中度及市场流动性等方面已形成较大差别。未来挂牌公司数量还将大幅增长，挂牌公司差异化决定了其市场需求的差异化，新三板将对不同层次市场在交易方式、信息披露、股票发行、投资者适当性等方面实行差异化安排。
他并表示，新三板目前正确定主要指数编制与运营管理方案，预计将在2015年1月正式推出。首批推出的主指数将以市场表征功能为核心，兼顾可投资性。新三板拟同时推出做市股票指数，并根据市场需求研发推出各类规模指数、行业指数等。
新三板监事长邓映翎近日表示，新三板挂牌企业明年1月前将达2,100家，并正与证监会研究降低投资者门槛的可能性。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申