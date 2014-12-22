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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 16:21 BJT

中国央行：四季度86.6%的银行家认为货币政策“适度”--央行调查报告

路透北京12月22日 - 中国央行周一发布四季度银行家问卷调查报告显示，四季度认为货币政策“适度”的银行家占比为86.6%，较上季提高2.1个百分点；同时有49.8%的银行家认为当前宏观经济正常，较上季下降6.2个百分点。

同时发布的四季度城镇储户问卷调查报告显示，有52.9%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季下降1.1个百分点。

而在企业家问卷调查报告中，企业家宏观经济热度指数为31.1%，较上季下降1.1个百分点。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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