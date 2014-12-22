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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:09 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月22日

路透香港12月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:07时，1
港元=0.80168人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.68%，高
于上交易日收盘的23.84%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                         4.71             5.55          1.06
 建设银行                                         6.59             6.33          1.30
 中国银行                                         3.89             4.33          1.12
 农业银行                                         3.56             3.80          1.17
 招商银行                                        15.37            18.74          1.02
 中信银行                                         7.41             6.03          1.53
 交通银行                                         6.51             7.03          1.16
 民生银行                                        10.51             9.71          1.35
 中国人寿                                        25.56            28.30          1.13
 中国平安                                        65.85            77.00          1.07
 中国太保                                        27.02            35.50          0.95
 中信证券                                        30.74            27.90          1.37
 新华人寿                                        42.10            35.75          1.47
 海通证券                                        22.00            18.24          1.50
 华能国际                                         9.27            10.76          1.07
 大唐发电                                         6.79             4.28          1.98
 华电国际                                         7.38             6.81          1.35
 中煤能源                                         7.38             4.98          1.85
 中国神华                                        20.28            23.45          1.08
 中国石油                                        10.36             8.72          1.48
 兖州煤业                                        13.67             6.55          2.60
 中国石化                                         6.35             6.30          1.26
 上海石化                                         4.42             2.35          2.35
 中海油服                                        20.77            13.56          1.91
 仪征化纤                                         5.21             2.56          2.54
 中国铝业                                         6.38             3.63          2.19
 江西铜业                                        18.87            13.64          1.73
 洛阳钼业                                         9.89             4.67          2.64
 紫金矿业                                         3.60             2.19          2.05
 马钢股份                                         4.31             2.44          2.20
 鞍钢股份                                         6.30             6.59          1.19
 重庆钢铁                                         3.74             1.81          2.58
 海螺水泥                                        19.74            26.55          0.93
 洛阳玻璃                                         7.24             3.80          2.38
 京城机电                                         6.46             2.92          2.76
 中联重科                                         6.73             5.85          1.44
 金隅股份                                         9.76             6.37          1.91
 中国国航                                         7.98             6.21          1.60
 东方航空                                         5.56             3.71          1.87
 南方航空                                         5.53             3.60          1.92
 中国远洋                                         7.15             3.88          2.30
 中海集运                                         4.99             2.38          2.62
 中集集团                                        20.95            17.02          1.54
 中海发展                                         9.42             5.18          2.27
 宁沪高速                                         7.26             9.23          0.98
 深高速                                           8.48             5.25          2.01
 成渝高速                                         4.87             3.28          1.85
 皖通高速                                         6.17             5.22          1.47
 广深铁路                                         4.61             3.82          1.51
 中国南车                                         5.80             7.89          0.92
 中国交建                                        13.14             9.52          1.72
 中国铁建                                        14.34            10.32          1.73
 中国中铁                                         8.82             6.42          1.71
 长城汽车                                        39.57            40.85          1.21
 比亚迪                                          34.81            27.85          1.56
 广汽集团                                         8.59             7.13          1.50
 青岛啤酒                                        39.98            52.50          0.95
 白云山                                          27.11            23.45          1.44
 新华制药                                         7.83             3.68          2.65
 海信科龙                                         8.58             6.50          1.65
 南京熊猫                                        11.09             6.17          2.24
 晨鸣纸业                                         6.49             3.77          2.15
 上海医药                                        16.12            17.08          1.18
 中兴通讯                                        18.31            17.20          1.33
 东方电气                                        19.64            13.32          1.84
 潍柴动力                                        27.03            33.65          1.00
 东北电气                                         4.04             1.86          2.71
 广船国际                                        32.63            21.50          1.89
 经纬纺机                                        18.17             8.71          2.60
 昆明机床                                         7.19             3.20          2.80
 一拖股份                                        14.40             5.93          3.03
 北辰实业                                         4.41             2.35          2.34
 创业环保                                        11.29             5.20          2.71
 中国中冶                                         4.91             2.58          2.37
 金风科技                                        12.58            11.64          1.35
 丽珠                                            48.20            47.00          1.28
 万科                                            11.72            16.40          0.89
 中国北车                                         6.45             7.66          1.05
 郑煤机                                           7.63             4.96          1.92
 大连港                                           4.79             2.63          2.27
 山东墨龙                                         9.05             3.12          3.62
 浙江世宝                                        25.60             6.72          4.75
 复星医药                                        20.45            26.50          0.96
 光大银行                                         4.53             4.35          1.30
 东江环保                                        37.01            27.85          1.66
 上海电气                                         7.89             3.83          2.57
 
                                                                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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