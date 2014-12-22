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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:19 BJT

全球金市：金价微幅上涨，受美元走软及亚洲买盘支撑

“美元走强，以及即便通胀受限、但美国也会加息的可能性，是金价
下跌的原因之一。”
    
    0759 GMT，现货金 小涨0.4%至每盎司1,199.86美元，上周跌约
2%。
    
    本周和下周交投活动料低迷，因许多投资者在圣诞直至新年假期都会
离开市场。
    
    辉立期货的分析师称，“鉴于我们处于节日交投淡季，未来一周交易
商可能放任金价在区间交投。”其还补充称，交投区间可能在1,180美元
至1,210美元。
    
    ------------------------0759GMT----------

                      价格     变动    涨跌%  

    现货金          1199.86    4.51     0.38
    现货银            16.11    0.08      0.5
    现货铂金        1197.99    4.01     0.34
    现货钯金          806.5    4.16     0.52
    COMEX期金        1199.9     3.9     0.33
    COMEX期银        16.165   0.135     0.84
    汇率
    欧元/美元        1.2267     
    美元/日圆        89.379

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 于春红/田建华; 审校 王丽鑫/朱晓军)
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