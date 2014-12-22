全球金市：金价微幅上涨，受美元走软及亚洲买盘支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“美元走强，以及即便通胀受限、但美国也会加息的可能性，是金价 下跌的原因之一。” 0759 GMT，现货金 小涨0.4%至每盎司1,199.86美元，上周跌约 2%。 本周和下周交投活动料低迷，因许多投资者在圣诞直至新年假期都会 离开市场。 辉立期货的分析师称，“鉴于我们处于节日交投淡季，未来一周交易 商可能放任金价在区间交投。”其还补充称，交投区间可能在1,180美元 至1,210美元。 ------------------------0759GMT---------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1199.86 4.51 0.38 现货银 16.11 0.08 0.5 现货铂金 1197.99 4.01 0.34 现货钯金 806.5 4.16 0.52 COMEX期金 1199.9 3.9 0.33 COMEX期银 16.165 0.135 0.84 汇率 欧元/美元 1.2267 美元/日圆 89.379 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/田建华; 审校 王丽鑫/朱晓军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申