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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:19 BJT

《汇市简讯》有大量行权价在119.50的美元/日圆期权将到期

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    *  美元/日圆亚洲时段在119.32/119.66区间波动。关注纽约交割时
点将到期的25亿美元、行权价在119.50日圆的美元/日圆期权
    *  119.10-00处有买单。技术支撑位在21日移动均线切入位118.84日
圆，以及周五的日低118.82
    *  阻力位先后在12月10日高位119.92，重要心里关口120.00(周三有
35亿美元行权价位此水准的期权到期)
    *  东京周二假期来临前陷于窄幅区间波动，整个市场从周四起休假
    *  美元/日圆的隐含波动率承压，一个月期平价期权的波动率为10.7
5%，美国联邦公开市场委员会(FOMC)开会前的高点在12.45%。(完)
   

 (编译 白云; 审校 于春红)
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