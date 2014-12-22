中国个股：百联集团以联华超市14%股权及房产置换一商业公司股权

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月22日 - 中国最大的商业企业之一的上海百联集团股份有限公司 周一稍晚公告称，拟以所持有的联华超市 14%股权及上海一处房地，与母公司百联集团的商业子公司上海三联集团40%股权进行资产置换，标的价值约5.9亿元人民币。
公告显示，百联股份置出的联华超市1亿5,674.4非上市内资股股份，以上周五协议签署日前30日平均价4.01港元计价，折为4.96亿元，而位于上海外滩的一处房产作价0.76亿元。置换完成后，上市公司百联股份仍持有联华超市20.03%股权。
置入的上海三联集团，是国内唯一专业经营钟表、眼镜、照相器材零售批发的企业，去年实现净利1.75亿元。本次置换中，三联集团40%股权的估值为5.86亿元。置入与置出资产的差额1,319.3万元，由百联股份以现金支付。
百联股份称，此次资产置换，是百联集团为了履行避免关于同业竞争的承诺，同时本次置换既改善了公司资产结构，又提高了公司持续盈利能力。
百联股份A股周一收报17.29元，跌5.42%；联华超市收报3.71港元，涨0.54%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申