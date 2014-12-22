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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:24 BJT

中国个股：百联集团以联华超市14%股权及房产置换一商业公司股权

路透上海12月22日 - 中国最大的商业企业之一的上海百联集团股份有限公司 周一稍晚公告称，拟以所持有的联华超市 14%股权及上海一处房地，与母公司百联集团的商业子公司上海三联集团40%股权进行资产置换，标的价值约5.9亿元人民币。

公告显示，百联股份置出的联华超市1亿5,674.4非上市内资股股份，以上周五协议签署日前30日平均价4.01港元计价，折为4.96亿元，而位于上海外滩的一处房产作价0.76亿元。置换完成后，上市公司百联股份仍持有联华超市20.03%股权。

置入的上海三联集团，是国内唯一专业经营钟表、眼镜、照相器材零售批发的企业，去年实现净利1.75亿元。本次置换中，三联集团40%股权的估值为5.86亿元。置入与置出资产的差额1,319.3万元，由百联股份以现金支付。

百联股份称，此次资产置换，是百联集团为了履行避免关于同业竞争的承诺，同时本次置换既改善了公司资产结构，又提高了公司持续盈利能力。

百联股份A股周一收报17.29元，跌5.42%；联华超市收报3.71港元，涨0.54%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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