路透基点：台湾大食品签署10亿台币双档贷款，额度分配出炉--TRLPC

路透香港12月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾 大食品股份有限公司在12月17日签署了10亿台币（3,200万美元）五年期 双档贷款。 消息人士称，牵头行兼簿记行是台湾合作金库（1.74亿台币）、台湾 银行（1.4亿台币）和玉山商业银行（1.4亿台币），另外还有五家银行以 安排行身份加入一般银团组建。 这五家银行是：彰化商业银行（1.4亿台币）、华南商业银行（1.12 亿台币）、台湾土地银行（1.12亿台币）、元大商业银行（9,800万台币 ）和第一商业银行（8,400万台币）。 台湾合作金库还是额度分配行，玉山商业银行是担保品管控行，台湾 银行是文件准备行。 该笔贷款包括A和B两部分：A档是4亿台币定期贷款，B档是6亿台币循 环信贷。A档利率较一年期邮政储蓄利率加码48个基点，B档利率则为加码 58个基点。 承贷2.5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和20个基点的前端费 。承贷1.75-2.49亿台币的银行获得15个基点的费率。承贷1-1.74亿台币 的银行获得8个基点的费率。 台湾大食品的董事长是该贷款的担保人，厂房和机械设备作为抵押品 。 A档贷款用于为借款人在2010年3月签署的13亿台币贷款提供再融资。 B档贷款用于运营资本。 台湾大食品是一家面粉生产厂，为福懋油脂股份有限公司的子公司。 （完） (编译 高琦 审校 杜明霞)