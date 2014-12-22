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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:34 BJT

路透基点：台湾大食品签署10亿台币双档贷款，额度分配出炉--TRLPC

路透香港12月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾
大食品股份有限公司在12月17日签署了10亿台币（3,200万美元）五年期
双档贷款。
    
    消息人士称，牵头行兼簿记行是台湾合作金库（1.74亿台币）、台湾
银行（1.4亿台币）和玉山商业银行（1.4亿台币），另外还有五家银行以
安排行身份加入一般银团组建。
    
    这五家银行是：彰化商业银行（1.4亿台币）、华南商业银行（1.12
亿台币）、台湾土地银行（1.12亿台币）、元大商业银行（9,800万台币
）和第一商业银行（8,400万台币）。
    
    台湾合作金库还是额度分配行，玉山商业银行是担保品管控行，台湾
银行是文件准备行。
    
    该笔贷款包括A和B两部分：A档是4亿台币定期贷款，B档是6亿台币循
环信贷。A档利率较一年期邮政储蓄利率加码48个基点，B档利率则为加码
58个基点。
    
    承贷2.5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和20个基点的前端费
。承贷1.75-2.49亿台币的银行获得15个基点的费率。承贷1-1.74亿台币
的银行获得8个基点的费率。
    
    台湾大食品的董事长是该贷款的担保人，厂房和机械设备作为抵押品
。
    
    A档贷款用于为借款人在2010年3月签署的13亿台币贷款提供再融资。
B档贷款用于运营资本。
    
    台湾大食品是一家面粉生产厂，为福懋油脂股份有限公司的子公司。
（完）
    
      

 (编译 高琦 审校 杜明霞)
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