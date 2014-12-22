《周文渊专栏》政策预期落空，多空博弈激烈

（作者周文渊为路透中文特邀专栏作家，文章内容仅代表本人观点）

前周国债期货TF1412到期并完成交割，新的远月合约TF1509上市交易。受打新影响，债券市场资金面非常紧张，各短期债券品种收益率普遍上行，但A股和国债期货市场在经历了调整后双双大幅上涨。主力合约TF1503在震荡行情中实现五连阳。截止上周五，TF1503及TF1506的结算价分别为96.460元、96.908元，较前一周分别上涨0.678元（0.708%）、上涨0.726元（0.755%）。

此外，上周中国债期货振幅继续保持在0.456%的较高水平，虽较前一周有所下降，但交易日内分时走势转折频繁，未体现出显着的趋势，反映出在目前资金持续紧张的环境下，机构虽心存降准预期，但国际国内复杂的宏观经济局势加大了他们打成一致预期的难度，多空博弈的依旧较为激烈。

成交和持仓方面，期债市场成交量和持仓量较前一周均有所下降，显示机构兴趣减弱。主力合约TF1503日均成交9061手，环比大跌5187手；日均持仓量为22090手，较前周均值小幅减少284手。截止上周五收盘，前五大期货公司在主力合约上的空单持仓为15606手，多单持仓为8166手，净持仓为7440手空单8408手空单，较前周下降968手，空头的相对力量有所削弱。

CTD券方面，主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧为140024.IB，上周五CTD券的基差为-0.136，IRR为4.22%。CTD券交投不活跃，全周累计成交158亿元，收益率震荡下行，截止周末收益率为3.64%，较前一周下降约11bp。全周来看期现货走势相同，但期货市场上涨的幅度高于现券市场，导致CTD券的基差在前几个交易日转负并出现明显的下行，周五有所反弹，但基差水平仍较低，但由于银行间资金成本较高，目前以7日回购利率估算的净基差高达0.422。

央行在公开市场上继续暂停正回购，中证登企业债质押新规的影响持续扩散，虽然坊间传闻央行续作了9月份的MLF，并通过SLO向大行投放了流动性，但由于续作规模仅有原余额的一半，且SLO期限较短，叠加打新因素，银行间和交易所资金面的紧张情绪未得到有效缓解。

截止周五收盘R001收于3.70%，R007收于6.10%；交易所方面，GC001收于2.275%，GC007收于5.295%。上周现券市场交投较为清淡，机构报价波动加大。整体看除城投债外，短端收益率在紧张的流动性环境中普遍上行，而长端品种受经济复苏动力仍然不强以及机构博弈降准的预期引导下有所下降，各品种的收益率曲线进一步平坦化，7年、10年的政策性金融债收益率与1年期对应品种间甚至出现倒挂。

城投债方面，前周中证登企业债质押新规的影响继续扩散，同时地方政府负债清理的进程加快导致城投债面临的风险显着提升，“14天宁债”和“14乌国投债”因各自当地政府明文剔出政府性债务而发行失败，导致市场未来将给予城投债更大的信用风险溢价，中低评级的城投债收益率持续上行，或成为年末一段时间的常态。

海外市场方面，美欧日经济依旧分化，原油价格在经历前期暴跌以后上周企稳，但俄罗斯方面的情况依旧糟糕，在当地时间周二俄央行再次宣布大幅提升关键利率650bp至17%，但在经济疲弱、西方国家制裁加剧和外储迅速消耗的背景下，此举未能消除市场对俄罗斯经济及卢布的担忧。

美国方面，12月议息会议上耶伦对于美国经济的复苏作出了肯定并给出正面展望，2015年加息的一致预期进一步强化，同时其明年4月以前不会加息的论述也给了市场一定的缓冲时间。在前周的集体调整后，各大主要股指纷纷大幅上涨。道琼斯工业指数周五收盘于17804.80点，上涨3.03%，纳斯达克指数周五收于4765.38点，标普500周五收于2070.65点，分别上涨2.40%和上涨3.41%。债市方面，美国10年期国债收益率周五收于2.17%，较前一周上升7bp。

总体来看，上周国债期货缩量上涨，显示在目前资金面紧张的环境下虽然对政策存在宽松预期，但操作上偏于谨慎，上周央行虽然进行了流动性投放的操作，但力度未能引爆市场情绪，多空力量对比的悬殊性较上周有所下降，短线投机盘比重继续上升，近期国债期货市场震荡的格局大概率将延续下去。

目前看经济基本面依旧较弱，汇丰12月PMI初值为49.5,7个月以来首次低于50的枯荣线，基本面上支持中长端收益率趋势性上行的概率很低，唯一的不确定因素在于前期的政策松绑对于房地产销售数据环比改善起到了一定的作用，或成为债市中期的一个风险点，但市场就这一点亦形成较一致预期，目前主导短期市场走势的核心因素是资金面的变化。

资金方面，上周打新冻结的资金要到周三才能全面解冻，考虑到年末因素，下周资金面总体将持续偏紧，与现实的流动性松紧程度相比，更加重要的是央行对目前市场的判断和对宽松政策的态度。央行目前的主观意愿及外部的客观条件限制均让我们倾向于相信，短期内大幅度的流动性宽松政策出台的可能性很小。

从央行的意愿上看，上周是央行连续第7周在公开市场上零操作，且从上周起，公开市场上无前期正回购及央票到期，自然投放也为零，在叠加了打新冻结天量资金、财政存款投放不足这些因素后，前两周紧张的资金面因素可以说是进行流动性投放一个“合情合理”的窗口，但可能是考虑到经济虽然仍无明显起色，但环比上继续下行的压力也较轻，央行依旧未进行市场苦苦等待的逆回购重启甚至降准操作，而选择了对于市场情绪宣示作用较小的MLF、SLO和国库现金定存来平抑过度紧张的资金面。

经过前周的考验，这一猜想得以验证，我们认为短期内央行在主观上依旧会倾向于维持金融市场的紧平衡；客观条件上，上周美联储议息会议上进一步明确美国明年加息进程，且以俄罗斯为代表的新兴市场进一步动荡，人民币持续贬值，即期汇率现5年来首度年度贬值，且与中间价走势出现背离，汇率也成为掣肘央行宽松政策的重要因素。