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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 17:06 BJT

更新版 1-台湾数据：11月外销订单低于市场预期，全年仍有望创历史新高

(新增官方说法及分析师评论)

路透台北12月22日 - 台湾11月外销订单表现不如预期，致经济部下修全年外销订单金额至4,700亿美元，惟该数字仍将超越去年再创历史年度新高。

该预估数字将较2013年的4,429.3亿美元成长约6.11%。

台湾经济部周一公布，11月外销订单较上年同期增6.0%，低于市场预估的成长8.80%。

经济部统计处长林丽贞说，12月的外销订单金额大约将与11月相同，油价持续下跌及全球的不确定因素是下修12月单月及全年预估金额的主要原因。

数据并显示，11月外销订单的金额为435.1亿美元，较上月减少14.0亿美元或减3.1%。

尽管11月单月表现不如预期，但并不影响分析师对明年的外销订单展望。

凯基投顾分析师蔡耀德指出，预估明年第一季的电子业〞淡季不淡〞，整体外销订单大概可以因此维持在中高位的单位数的年成长率。

〞今年较为疲弱的其他电子产业，例如DRAM、太阳能及面板也都有反弹的迹象，2015年相较2014年电子业会是较为健康的成长状况。〞他说。

元大投顾总经分析师王诚宏也指出，台湾景气灯号明年可望升为象征景气活络的黄红灯，预期明年外销订单表现会更好，随着台湾经济持续复苏，明年GDP年增率暂估为3.8%。

但日盛投顾总体经济分析师古竣文提醒，11月订单金额虽是历史次高，不过12月的情况必须注意，因日本及俄罗斯货币大贬因素，苹果已暂停在两国的出货，笔记型电脑大厂也纷纷在俄罗斯暂停出货，后续影响值得留意。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年11月 2014年10月

外销订单 +6.0 +13.4

路透调查 +8.80

订单区域

中国大陆(含港) -3.4 +3.0

美国 +14.2 +17.4

欧洲 +19.3 +29.9

日本 -15.2 -4.9 (完)

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 吴贞瑢; 撰写 高洁如/林妙容; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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