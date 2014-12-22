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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 17:00 BJT

香港金融：证监会对Citron负责人展开研讯，因涉嫌发放恒大虚假报告

路透香港12月22日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，针对研究报告公司Citron Research负责人发表恒大地产 报告一事上犯有失当行为，对其展开研讯程序。

证监会表示，在市场失当行为审裁处展开针对Citron Research主管Andrew Left的研讯程序，因其于2012年6月21日在Citron Research的网站发表一份报告，当中载有关于恒大的虚假及具误导性资料，包括指恒大无力偿债，并持续向投资大众呈报有欺诈成分的资料。Left现居于美国。

同日，恒大股价在该报告发表后转跌，盘中急挫最多接近两成。而Left于报告发表前不久沽空了410万股恒大股份，然后购回，获取逾280万港元的名义利润。Left合共赚取了约170万元的实际利润。（完）

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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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