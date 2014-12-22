版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 16:51 BJT

新兴汇市：亚洲货币涨跌互见，韩元升幅居首

亚洲     当日  今年以来   2013年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.79    119.51   -0.23  -12.11    105.28
    坡元            1.3184    1.3149   -0.27   -4.19    1.2632
    台币          31.586    31.472   -0.36   -5.18    29.950
    韩元           1095.49   1102.00   +0.59   -3.66   1055.40
    泰铢             32.88     32.86   -0.06   -0.06     32.86
    菲律宾披索       44.61     44.73   +0.27   -0.47     44.40
    印尼卢比      12435.00  12475.00   +0.32   -2.21  12160.00
    印度卢比       63.28     63.26   -0.03   -2.34     61.80
    马币            3.4860    3.4765   -0.27   -6.04    3.2755
    人民币          6.2215    6.2202   -0.02   -2.69    6.0539
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    拉美货币报导         南非兰特报导          
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             
    
    

 (编译 高琦/白云; 审校 田建华/王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐