国际油市：沙特无意减产，反有扩产以夺取市场份额之图--报导

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欧那密在周一刊出的访问中称，“根据我们已做的分析，OPEC不会减产。”
他还否认了媒体有关他与俄罗斯能源部长争论的报导。媒体报导称，在11月底维也纳召开的OPEC会议间歇，他会晤俄能源部长诺瓦克时发生关于石油政策的争论。
他回忆到，俄罗斯国家石油公司(Rosneft)执行长谢琴(Igor Sechin)在谈论俄石油业30分钟后，总结称：“我们无法减产，因为我们的油井太老旧，一旦减产，它们就再也无法生产了。”
欧那密称，会晤结束时诺瓦克证实俄罗斯不愿意减产。“我没有问他任何问题，也不知道谁报导的这些事，”al-Hayat引述欧那密称。
欧那密还驳斥了油价下滑或导致沙特今年预算赤字的说法，称该国当前没有负债，若有需要就会借贷。
“银行资金充裕，我们在维持现金储备的同时，也能从银行借贷，”他称。
当被问及在必要时、海湾阿拉伯产油国是否会忍受两三年的油价走低时，他给予了肯定答复。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 杜明霞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申