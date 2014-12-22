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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 17:05 BJT

国际油市：沙特无意减产，反有扩产以夺取市场份额之图--报导

欧那密在周一刊出的访问中称，“根据我们已做的分析，OPEC不会减产。”

他还否认了媒体有关他与俄罗斯能源部长争论的报导。媒体报导称，在11月底维也纳召开的OPEC会议间歇，他会晤俄能源部长诺瓦克时发生关于石油政策的争论。

他回忆到，俄罗斯国家石油公司(Rosneft)执行长谢琴(Igor Sechin)在谈论俄石油业30分钟后，总结称：“我们无法减产，因为我们的油井太老旧，一旦减产，它们就再也无法生产了。”

欧那密称，会晤结束时诺瓦克证实俄罗斯不愿意减产。“我没有问他任何问题，也不知道谁报导的这些事，”al-Hayat引述欧那密称。

欧那密还驳斥了油价下滑或导致沙特今年预算赤字的说法，称该国当前没有负债，若有需要就会借贷。

“银行资金充裕，我们在维持现金储备的同时，也能从银行借贷，”他称。

当被问及在必要时、海湾阿拉伯产油国是否会忍受两三年的油价走低时，他给予了肯定答复。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 杜明霞)
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