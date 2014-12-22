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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 18:05 BJT

美韩贸易：韩国不满美国对其钢管征收高关税向WTO提出申诉

韩国产业通商资源部在声明中称，“我们认为美国商务部在调查这一反倾销案时，包括计算倾销利润时，有违反WTO准则的可能。”

“若我们政府赢得此案，则美国有义务修正自身的征收反倾销税行为。”

决定是否存在倾销的美国商务部在7月时表示，将对来自韩国Hyundai Hysco 的进口产品征收15.75%关税，Nexteel产品税率为8.89%，所有其他韩国厂商包括世亚制钢 和 Husteel 的产品征收12.82%的税率。

2013年韩国向美国的石油工业用管材出口为8.18亿美元，比此案中涉及的其他国家出口总额还多。

尽管向WTO申诉，但是美国和韩国仍可以通过谈判解决争端。若谈判未果，则韩国可以要求WTO成立特别小组来审查该案。(完)

(编译 白云/田建华; 审校 王丽鑫/艾茂林)
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