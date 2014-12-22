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债券 | 2014年 12月 22日 星期一 17:22 BJT

欧元债市：希腊公债收益率小跌，此前该国总理称将扩大联合政府

希腊10年期公债收益率跌11个基点至8.32%，五年期公债收益率下滑30个基点至8.55%。

西班牙10年期公债收益率 跌2个基点至1.68%，而意大利 和葡萄牙10年期公债收益率 双双走低1个基点，分别至1.93%和2.74%。这三国公债收益率都处于或逼近纪录低位。

德国10年期公债收益率 持平在0.59%。(完)

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