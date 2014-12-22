欧元债市：希腊公债收益率小跌，此前该国总理称将扩大联合政府

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
希腊10年期公债收益率跌11个基点至8.32%，五年期公债收益率下滑30个基点至8.55%。
西班牙10年期公债收益率 跌2个基点至1.68%，而意大利 和葡萄牙10年期公债收益率 双双走低1个基点，分别至1.93%和2.74%。这三国公债收益率都处于或逼近纪录低位。
德国10年期公债收益率 持平在0.59%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 杜明霞/朱晓军/高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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