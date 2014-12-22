《中国债市每日综述》午后资金改善现券向好，料短期品种配置价值将凸显

* 资金供给午后有所缓和，带动现券走暖

* 现券收益率及IRS走势均由升转跌

* 资金价格及期限供求不匹配，致价格暂居高不下

* 料资金最为紧张时期已过，短券配置价值或大于长债

路透上海12月22日 - 中国银行间市场周一流动性午后继续改善，带动现券收益率由升转跌，不过幅度有限。交易员表示，虽然资金拆借价格仍旧居高不下，但午后大行供给增加，市场流动性压力进一步缓和，带动现券午后亦向暖，不过市场整体交投比较有限。

交易员指出，当前收益率曲线比较平坦化，在年底财政资金投放及新股资金解冻的影响下，资金预期尚较为平稳，料现券短端品种配置价值大于长端品种。

“今天交投很不活跃，但是收益率还是小幅度的下行，市场可能都觉得资金面紧张只是短期的。”上海一银行交易员称。

对于IRS走势，上海另一银行交易员表示，现券收益率及IRS走势均是先上后下，其中IRS的repo品种“早上上去5个点，下午原封不动跌回来5个点”。

他并表示，预计资金面最为悲观时期已经过去，机构多认为资金利率接下来将进一步回落，对现券走势提供一定支撑，尤其是短端品种较为有利，但是长端品种配置价值还有待观察经济基本面走势。

中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，年底这波调整正好是投资者重新再入场的机会；等本周资金面有所缓解，可以考虑重新增加债券的仓位，博弈一季度的行情，收益率仍有望逐步回到前期低点甚至更低。

国债期货主力合约TF1503 今日走跌，收报96.406元人民币，较上日结算价跌0.054元或0.06%。

现券方面，剩余期限约2.30年的国开行固息债140208券最新成交收益率 为4.06%，上日尾盘为4.0950%。

**资金价格及期限供求不匹配**

银行间市场周一主要质押式回购利率 开盘一度出现不同程度的下行，但因供给相当有限，资金紧势未见实质缓解。但午后部分大行供给增加，流动性开始进一步缓解，只是资金价格仍处高位。

交易员称，预计新股冻结资金解冻后，年底财政存款投放将会令流动性有所改善，不过目前也有一些借款机构选择“咬牙”支持，而不轻易认同过高价格，或拉长借款期限。

"下午一开始说是工行和几家股份制在出，后来陆陆续续，看不少小城商也来问有没有需求了。"上海一银行交易员表示，资金面松紧转换的时候，往往会有这个情况，早上会比较难借，下午就开始减点出了。

上周央行对部分到期的MLF(中期借贷便利)进行了续做，也进行了SLO(短期流动性调节工具)，但规模、利率和到期时间等内容均不甚详细。

此前几日，银行间资金市场经常出现上午资金紧，午后或近尾盘时段资金供给明显改善的情况，惟资金价格未见明显走低。

北京另一银行交易员并认为，与以往资金异常紧张时的求借无门相比，现在资金供给是有的，只是价格和期限要求比较高，导致供求双方难达成一致。

同业存单发行方面，今日有上海农商行等三家机构计划发行七期同业存单，期限为三个月、六个月和一年，参考收益率在5.30%-5.60%之间。上周五西安银行和兴业银行发行的两期一个月同业存单，收益率均在6.1%附近。

央行公开市场一级交易商今日如常报送正/逆回购和央票需求，但业内人士预计，明日继续空窗操作的可能性较大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,222.40亿元，较上日的7,699.07亿元小幅缩量；其中，隔夜品种成交5,590.93亿元，上日为5,325.60亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7116 3.7429 -3.13 5,590.93

七天 6.1682 5.9349 +23.33 837.92

14天 6.1125 6.3861 -27.36 648.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0000 2.2750 +372.50 37.29

七天 7.5000 5.2950 +220.50 3.25

14天 6.5000 6.3600 +14.00 0.43

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7500 3.6500 +10.00 --

七天 5.7200 5.9400 -22.00 --

14天 6.0600 6.3000 -24.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.7020 3.6060 +9.60 --

七天 5.7820 5.3670 +41.50 --

三个月 5.1066 5.0010 +10.56 --