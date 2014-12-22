台湾汇市：台币收贬逾1角创51个月新低，美元升值预期令追价买盘涌进

* 台币收贬逾1角续创51个月新低 * 美元升值预期令进口商追价买盘涌进 * 明日实质交易估在31.550-31.650 路透台北12月22日 - 台币兑美元 周一收贬1.14角，续创近51个月低位。交易员指出， 尽管韩元贬势暂歇且转为小升，仍旧抵挡不住美元看涨的预期心理，来自进口商及当地银行间的美元追价买盘 涌进致台币续探低位，月底出口商抛汇量能不出料台币仍将续处弱势整理格局。 汇银人士指出，短线台币趋贬态势持续，出口商惜售心态日益明显，令台币近期亦跌难涨，台币今日也一 反常态未随韩元止跌反弹，反倒选择随人民币齐贬，后续关注出口商月底抛汇卖压进场时机，将为台币短线贬 势提供喘息机会。 〞台币现在贬法让出口商都被宠坏，至少看到31.600上方才会比较多出来。〞一位本地大型银行交易员说 。 资金流向方面，交易员指出，今日台币主要反应进口商美元追价买盘持续涌进，且外资亦稍有偏向汇出， 至于出口商在台币31.500上方陆续有抛汇卖需，不过目前外资及出口商的交投量能并不明显。 台币收盘续创近51个月低位来到31.472，前低在2010年9月24日收报31.620。今日台币主要交易区间在31. 475-31.586，上日交易区间在31.475-31.572。交易员预估明日台币主交投区在31.550-31.650。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，台币仍呈现弱势交投，一个月天期美元/台币换汇点折价 幅度较上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 尾盘在31.573/31.587左右，上日纽约盘收在31.495 。 台湾股市周一收升逾1%至两周新高，顺利突破9,000点整数关卡，并录得连续第三日上涨。台湾证交所资 料显示，外资及陆资在台股买超42.07亿台币，连续两个交易日买超共计124.88亿台币。 韩元 周一收盘上涨，因投资者轧平仓位，出口商因年底前结算需求出售美元。韩元兑美元KRW=KFT C本地收报1,096.2，上周五收于1,102.0。反观中国人民币兑美元 周一则是小幅收贬，创6月底以 来新低。强势美元下，中间价连续第三日回调并创下近两周低位。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/22(一)：美国11月成屋销售；欧元区12月消费者信心指数初值；德国11月进口物价；美国11月成屋销 售。 12/23(二)：台湾公布11月工业生产指数；台湾公布2015年发债计画；美国达拉斯联邦储备银行11月个人 消费支出(PCE)物价指数；法国11月PPI和消费者支出；美国11月建筑许可修正值；美国11月企业获利；美国11 月耐久财订单；美国11月国内生产总值(GDP)环比年率；美国11月实质个人支出；美国11月新屋销售年率；美 国路透/密西根大学消费者信心指数12月终值；日本金融市场休市一日。 12/24(三)：台湾财政部标售91天国库券金额预定300亿台币；日本央行公布11月政策会议记录；瑞士12月 KOF领先指标。 12/25(四)：台湾公布11月M2年增率；日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会会议上讲话；日本11 月建筑订单和房屋开工；日本11月失业率和所有家庭支出；日本11月工业生産初值和11月零售销售；香港、韩 国市场休市。 12/26(五)：香港市场休市。 12/27(六)：台湾金融市场开市。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.586 31.472 31.475-31.586 31.475 7.30 8.13 元太外汇经纪公司 31.585 31.472 31.475-31.586 31.475 3.61 3.36 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.080/-0.050 -0.095/-0.075 (完)