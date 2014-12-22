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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 18:14 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨创一个月高点，受助于油价上扬和日圆走软

美元兑日圆 报119.80，逼近七年半高位121.86日圆，且弹离上周低点115.56日圆。

“交易商对仓位作出调整，一些人买入5月合约而卖出6月合约，而其他人操作方向恰恰相反。”Yutaka Shoji的分析师Jiong Gu称。

他还表示，“预计市场会维持正面基调，因投资者寄望亚洲产胶国将继续采取措施来支撑胶价。”

上海成交最活跃的5月期胶 收跌40元人民币，报每吨12,380元。

新加坡商品交易所近月1月橡胶合约 最新报每公斤147.0美分，下跌1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/田建华; 审校 艾茂林/杜明霞)
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