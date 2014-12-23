更新版 1-《财经洞察》来自市场的呼唤：中国公开市场操作请避开交易时段

(新增对美联储专家王健的采访内容)

记者 毕晓雯

路透香港12月23日 - 近日有两篇资深交易人士撰写的文章在中国金融市场广泛传播，一篇匿名发表、标题为《央行公开市场操作应提升透明度》；另一篇则为华泰证券资管总部陈晨撰写的《关于公开市场操作时点设计的一些思考》。两文的核心建议都是，鉴于公开市场操作对市场的影响，应将操作时点放在非交易时段，以减少市场因信息不对等而引发的异常波动。

中国央行的公开市场操作始于1998年，为何时至今日市场才提出这个问题呢？原因简单，自国债期货品种上市已来，已数次因公开市场操作、或流动性投放的信息传递时段不对等，导致国债期货走出多数人摸不着头的异常走势，这令参与交易所国债期货品种的机构大为恼火。

“真想骂人，国债期货突然上涨或下跌，很多是跟央行的流动性操作有关，银行知道的时间，要比我们早太多。”一家券商固定收益部的负责人称。

他表示，“好几次了，国债期货异动，我们就开始找原因，然后就听到不同版本的rumor（传言），然后就是央行的权威信息发布，这对我们太不公平了。”

近期最明显的实例就是央行11月22日降息后，市场对于11月25日公开市场操作中正回购利率的下调有广泛预期，但当日公开市场操作后，市场却传出利率未动的谣言，而几家媒体竟然也出现这个新闻。国债期货随即应声下跌，市场一片哗然。

直到九点五十分左右，市场才从央行网站上得到正回购利率下调的消息，国债期货价格又开始回升。但是市场的混乱已经造成，投资者的投资节奏也被打乱。

“美联储不会出现这种的事，在通知交易对手时，会把结果同时传到自己的网站上。”美国达拉斯联邦储备银行高级经济学家王健称。

他介绍，公开市场交易通过拍卖进行。美联储给交易商10分钟时间下单，下单后1分钟，美联储把交易价格通知所有交易商，并同时放在网站上。因此交易商和外面机构获得信息是同步的。

**公开市场影响范围广**

五年期国债期货于去年9月6日正式在中金所上市，由于银行仍未拿到入场券，因此主要参与者为券商自营、私募、对冲基金以及个人投资者等。随着市场的不断成熟及对利率走势的分歧，今年下半年开始，国债期货交易非常活跃且成交和持仓量不断上升，已初具引导现货的功能。

显然，国债期货交易已逐渐成为中国金融市场具有影响力的一部分，并将在未来发挥更大的功能，但目前这种信息传递的环境的确令人遗憾。

上述匿名文章就指出，中国央行公开市场目前的一举一动，影响范围早就超越了固定收益这个单一市场。股票市场投资者要关注流动性和无风险利率的取向；商品市场和外汇市场，也不例外。

“所以，能不能跟降息、降准等政策一样，公开市场操作也放在非交易时段，并及时公告信息呢？”文章称。

中国公开市场是央行货币政策日常操作的主要工具之一，起着调节银行体系流动性水平、引导货币市场利率走势、促进货币供应量合理增长的重要作用，多年来固定在每周二、周四进行操作。

去年，央行又在公开市场创设了“短期流动性调节工具（SLO）”，作为常规操作的必要补充，该工具被用在银行体系流动性出现临时性波动时，以有效熨平突发性、临时性因素导致的市场资金大幅波动，有助于稳定市场预期和有效防范金融风险。

**必须改变以体现三公原则**

令业内人士担心的是，在银行尚未进入国债期货市场的境况下，该交易品种已经被央行信息披露的方式搅得鸡飞狗跳；如果银行再拿到入场券，各路人马各显神通，利用信息不对称获利的可能性就更大，这种现象值得监管层深思熟虑并找出解决办法。

这不得不提一个监管方式转变的成功案例。在国债期货推出之初，路透率先提出一个问题指出，由于财政部国债招标发行时间固定在上午9:30-10:30，招标结果在招标结束后便迅速传遍整个银行间市场以及大的机构投资者。

而招标结果对现券及期货的影响随即便会体现，期货因杠杆的存在影响就更大，因此，国债招标时间的这一设定，显然将导致信息披露存在天然漏洞，并客观造成对参与国债期货的个人投资者不公平。

这篇文章迅速引起中金所以及监管层的关注，相关优化措施并迅速出台。中国财政部很快就调整了国债期货可交割债券--五年和七年期国债的招标时间，在历史上首次将这两个品种的国债招标时间改至上午10:35-11:35，并在下午开盘前发布结果公告。

业内人士称，财政部一小步，实乃金融监管的一大步。

当前，中国央行也面临同样的问题。华泰证券资产管理总部的陈晨就建议，“是否也可将公开市场操作，或者流动性操作的时间改在交易所的非交易时段，并及时公告呢？”