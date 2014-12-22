表格：沪港通市场数据摘要--12月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月22日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通 市场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 115.72亿元人民币（已用11.0%） 101.32亿元人民币（已用3.5%） ================================================================================ = 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 工商银行 287,245,002 221,724,741 508,969,742 2 中国平安 298,205,565 155,298,623 453,504,188 3 中信证券 148,576,553 200,854,126 349,430,679 4 大秦铁路 130,735,584 208,742,538 339,478,122 5 农业银行 41,645,949 262,379,018 304,024,967 6 青岛海尔 278,697,291 7,891,406 286,588,697 7 上汽集团 239,550,818 18,883,569 258,434,387 8 中国太保 171,402,196 44,700,664 216,102,860 9 招商银行 131,100,773 56,023,925 187,124,699 10 中国银行 59,247,583 95,756,930 155,004,513 ================================================================================ = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 金鹰商贸集团 79,889,320 - 79,889,320 2 海通证券 44,333,264 25,003,720 69,336,984 3 中国铁建 35,943,540 26,006,610 61,950,150 4 中海油田服务 25,467,400 22,908,240 48,375,640 5 中国石油股份 10,582,940 35,245,280 45,828,220 6 建设银行 35,702,060 1,948,390 37,650,450 7 中信银行 28,499,790 6,263,800 34,763,590 8 中国平安 27,568,050 5,402,725 32,970,775 9 中国石油化工股份<0386.HK 20,571,140 11,493,920 32,065,060 > 10 中石化炼化工程 28,610,510 104,010 28,714,520 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141222)C.pdf) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申