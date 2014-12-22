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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 18:29 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月22日

路透香港12月22日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通
市场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    115.72亿元人民币（已用11.0%）    101.32亿元人民币（已用3.5%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                      买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    工商银行                  287,245,002      221,724,741        508,969,742
   2    中国平安                  298,205,565      155,298,623        453,504,188
   3    中信证券                  148,576,553      200,854,126        349,430,679
   4    大秦铁路                  130,735,584      208,742,538        339,478,122
   5    农业银行                   41,645,949      262,379,018        304,024,967
   6    青岛海尔                  278,697,291        7,891,406        286,588,697
   7    上汽集团                  239,550,818       18,883,569        258,434,387
   8    中国太保                  171,402,196       44,700,664        216,102,860
   9    招商银行                  131,100,773       56,023,925        187,124,699
  10    中国银行                   59,247,583       95,756,930        155,004,513
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                         买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                     （港元）        （港元）        （港元）
   1    金鹰商贸集团                 79,889,320               -       79,889,320
   2    海通证券                     44,333,264      25,003,720       69,336,984
   3    中国铁建                     35,943,540      26,006,610       61,950,150
   4    中海油田服务                 25,467,400      22,908,240       48,375,640
   5    中国石油股份                 10,582,940      35,245,280       45,828,220
   6    建设银行                     35,702,060       1,948,390       37,650,450
   7    中信银行                     28,499,790       6,263,800       34,763,590
   8    中国平安                     27,568,050       5,402,725       32,970,775
   9    中国石油化工股份<0386.HK     20,571,140      11,493,920       32,065,060
        >                                                         
  10    中石化炼化工程               28,610,510         104,010       28,714,520
 （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20141222)C.pdf)
    

 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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