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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 18:42 BJT

中国央行：中国与泰国续签双边本币互换协议，规模为700亿元人民币

路透北京12月22日 - 中国央行周一发布新闻稿称，已与泰国银行续签双边本币互换协议，规模为700亿元人民币/3,700亿泰铢，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

新闻稿并称，中国人民银行与泰国银行签署了在泰国建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定曼谷人民币业务清算行。

新闻稿称，上述安排标志着中泰两国金融合作迈出新步伐，有利于中泰两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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