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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 18:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第四日，受出口数据和原油价格上涨支撑

路透吉隆坡12月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第四日上涨，
涨至一周高位，因优于预期的出口数据显示市场对棕榈油的需求坚挺，原
油价格和亚洲股市上涨也对棕榈油价格构成支撑。
    
    棕榈油投资者还关注季风季降雨天气，以及马来西亚部分地区的洪灾
，洪灾有可能损及12月的供应。
    
    “市场受到利好出口数据和可能即将出现的洪水的支撑，”吉隆坡一
家外资大宗商品经纪商的交易员说，原油价格反弹也改善了投资者人气。
    
    指标3月棕榈油期货 周一收盘小涨0.8%，至每吨2,170马币(
林吉特)，为12月15日以来最高位。
    
    价格限于2,152-2,174马币的窄幅区间波动，总成交量为32,464口，
略低于往常日均量35,000口。(完)
   
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 白云; 审校 于春红)
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