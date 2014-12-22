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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 19:08 BJT

路透调查：油价料在2015年下半年反弹

路透12月22日 - 周一公布的路透调查结果显示，

* 布兰特原油期货2015年均价料为每桶74美元，低于11月调查预估的82.5美元

* 美国原油2015年均价料为每桶68.7美元，低于11月调查预估的78美元(完)
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