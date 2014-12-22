版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 19:10 BJT

中美贸易：先正达称，中国批准进口其生产的MIR 162转基因玉米

路透北京12月22日 - 先正达(Syngenta) 表示，中国监管机构已批准从该公司进口Agrisure Viptera玉米，即MIR 162转基因玉米。

先正达周一在通过电子邮件发布的声明中表示，“批准进口的产品涵盖玉米和加工后的副产品，用于食品和饲料，比如干酒糟(DDG)。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐