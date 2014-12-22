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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 19:12 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格持续疲弱，受供应过剩打压

路透新加坡12月22日 - 亚洲石脑油价格周一持续疲弱，受短期内供
应不会减少的预期打压，因为西方国家已用天然气取代了石化装置使用的
部分石脑油。
    
    2月上半月的石脑油价格比3月上半月的价格每吨低5美元，上周五为
低4.75美元。路透数据显示，正价差为11月14日以来最阔水平。<NAF-TYO
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    根据交易员的估测，基本面趋疲使得韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)
能以每吨较日本报价贴水10-11美元的C&F价格购入2.75万吨2月上半月的
石脑油。
    
    这低于12月17日YNCC成交价格每吨贴水9.25美元。
    
    中国11月的石脑油需求也从10月的纪录水平回落，让市场人气更加脆
弱。官方数据显示，11月中国进口了近51.1万吨石脑油，低于10月的近56
万吨。
    
    今日新加坡现货市场无汽油和石脑油交易达成。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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 (编译 白云; 审校 于春红)
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