东南亚股市：多数收高，马来西亚股市创2013年5月以来最大涨幅

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透曼谷12月22日 - 东南亚股市多数周一上涨，能源股随着原油价 格上涨而强劲反弹，马来西亚股市录得逾19个月来最大涨幅，泰国股市收 于近两周高位。 马来西亚股市综合股价指数 收高1.6%，为2013年5月以来最大 单日涨幅。Sapurakencana Petroleum 劲扬6.7%，为涨幅最大 的个股。 泰国股市指标股指 收高1.5%，报1,536.83点，为12月9日以来 最高收位。PTT 和PTT exploration and Production 分别劲扬逾4%。 有交易员指出，泰股指标股指年底前有可能受制于关键阻力位1,555 点，因假日期间将缺乏外资的参与。 新加坡海峡时报指数 攀升1.6%，创2013年9月以来最大单日 涨幅。菲律宾股市 小幅收高，越南股市 跳涨2.8%。 印尼股市 逆势下跌0.4%。 涨跌 当日 今 年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 410.80 4.02 +0.99 +5.78 388.37 新加坡 3330.96 51.43 +1.57 +5.16 3167.43 马来西亚 1744.05 28.06 +1.64 -6.58 1866.96 泰国 1536.83 22.48 +1.48 +18.34 1298.71 印尼 5125.77 -18.85 -0.37 +19.92 4274.18 菲律宾 7139.27 13.64 +0.19 +21.21 5889.83 越南 537.54 14.45 +2.76 +6.52 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申