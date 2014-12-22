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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 19:22 BJT

东南亚股市：多数收高，马来西亚股市创2013年5月以来最大涨幅

路透曼谷12月22日 - 东南亚股市多数周一上涨，能源股随着原油价
格上涨而强劲反弹，马来西亚股市录得逾19个月来最大涨幅，泰国股市收
于近两周高位。
    
    马来西亚股市综合股价指数 收高1.6%，为2013年5月以来最大
单日涨幅。Sapurakencana Petroleum 劲扬6.7%，为涨幅最大
的个股。
    
    泰国股市指标股指 收高1.5%，报1,536.83点，为12月9日以来
最高收位。PTT 和PTT exploration and Production 
分别劲扬逾4%。
    
    有交易员指出，泰股指标股指年底前有可能受制于关键阻力位1,555
点，因假日期间将缺乏外资的参与。
    
    新加坡海峡时报指数 攀升1.6%，创2013年9月以来最大单日
涨幅。菲律宾股市 小幅收高，越南股市 跳涨2.8%。
    
    印尼股市 逆势下跌0.4%。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   410.80     4.02   +0.99  
 +5.78   388.37
    新加坡                   3330.96    51.43   +1.57  
 +5.16  3167.43
    马来西亚                  1744.05    28.06   +1.64  
 -6.58  1866.96
    泰国                      1536.83    22.48   +1.48  
+18.34  1298.71
    印尼                      5125.77   -18.85   -0.37  
+19.92  4274.18
    菲律宾                     7139.27    13.64   +0.19  
+21.21  5889.83
    越南                        537.54    14.45   +2.76  
 +6.52   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 白云; 审校 于春红)
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