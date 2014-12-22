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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 19:21 BJT

标题新闻：全球(不包括中国)11月原铝总产量为203.3万吨，中国总产量升至212.8万吨--IAI

注：国际铝业协会(IAI)
    
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