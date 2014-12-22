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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 19:25 BJT

全球贵金属：12月19日SPDR黄金持仓增加0.41%，iShares白银持仓下降0.25%

路透12月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 周五黄金持仓量较周四增加0.41%，同期全球最大的白银ETF--iSha
res Silver Trust 白银持仓量减少0.25%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期 
         变动    增减
    SPDR       23,295,086.5   12月19日   23,199,017.2   12月18日
      96,069.3   0.41%
    iShares   338,135,759.3   12月19日  338,997,763.1   12月18日
    -862,003.8  -0.25%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 白云; 审校 于春红)
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