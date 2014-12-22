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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 19:50 BJT

俄罗斯金融：央行将向中型银行Trust Bank提供最多5.3亿美元资助

路透莫斯科12月22日 - 俄罗斯央行称，为防止中型银行Trust Bank破产，将向其最多提供300亿卢布(5.3亿美元)，这是当前卢布危机中出现的首例金援案。

俄央行的存款保险机构在声明中称，周一它亦将接管Trust Bank。

该机构称，央行很快会选择一位带头的投资者对Trust Bank进行援助，它很有可能是俄罗斯大型银行中的一家。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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