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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 19:56 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃料油暂停跌势，因原油价格上涨

路透新加坡12月22日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周一暂停了两周
来几乎未曾中断的跌势，脱离五年半低位，因原油在市场走强支撑下而上
涨，不过分析师认为前景依旧偏空。
    
    380-cst船用燃料油报价为每吨340-350美元左右，较上周五收盘价高
出约30美元，因周一布兰特指标原油期货跳涨逾两个百分点，至近63美元
的日高。
    
    尽管周一上涨，但分析师称，整体市况依旧偏空，因需求疲弱而供应
旺盛。
    
    “市场供应过剩可能将使原油价格在2015年上半年承压，亚洲需求很
难反弹，”澳新银行(ANZ)周一称。
    
    现货市场达成两笔交易。摩科瑞从维多和SK能源分别买入2万吨380-c
st燃料油，船期均为1月6-10日。价格分别为较12月底前新加坡平均报价
每吨升水2.00美元和2.25美元。(完)
    
       
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 于春红; 审校 白云)
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