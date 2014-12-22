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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 19:56 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差承压，因原油价格反弹

路透新加坡12月22日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌5.3%，至每桶15.
07美元，受原油价格反弹打压，但亚洲柴油价差持稳，因部分供应被市场
吸收。
    
    官方数据显示，中国11月出口226,243吨柴油，比10月出口量低出35%
。
    
    而之前的数据显示，12月17日止当周，新加坡一周中质馏分油库存降
至近一年低点。
    
    部分交易员不认为长期内库存会保持低位，因为阿布扎比和沙特的新
产能将投产。
    
    新加坡现货市场达成两笔柴油交易。
    
    壳牌向维多公司出售了15万桶10 ppm柴油，船期为1月6-10日，始发
地是新加坡。
    
    雪佛兰也向维多售出类似数量的同等级柴油，船期是1月7-11日。(完
)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    
    
    

 (编译 白云; 审校 于春红)
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