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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 20:16 BJT

俄罗斯金融：卢布兑美元扩大涨幅，受出口商抛盘支撑

路透莫斯科12月22日 - 俄罗斯卢布兑美元周一扩大涨幅，因出口商在支付税款前抛售外币。

1208GMT时，卢布兑美元 涨5.9%，至55.13；卢布兑欧元 亦涨6.6%，至67.67。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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