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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 20:13 BJT

国际油市：即便非OPEC国家减产，沙特也不会减产--沙特油长欧那密

路透阿布扎比12月21日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周日称，即便非OPEC国家减产，沙特也不会为了支撑油市而减产。

“如果他们想减产，我们表示欢迎，但我们不会减产，沙特肯定不会减产，”他说。他还补充表示，对油价下跌“100%不满意”。

欧那密说，油价最后会上涨的，但什么时候不好说。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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