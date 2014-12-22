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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 23:07 BJT

美国各类经济指标总览--2014/12/22

当前值                         前次值  
 失业率(%)                                    5.8  (11月)                    5.8  (10月修正值)
 非农业就业岗位(万)                        增32.1  (11月)               增加24.3  (10月修正值)
 平均时薪(%)                                 +0.4  (11月)                   +0.1  (10月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      -0.3  (11月)                   持平  (10月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      +0.1  (11月)                   +0.2  (10月)
 实质所得(%)                                 +0.9  (11月)                   +0.1  (10月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      -0.2  (11月)                   +0.2  (10月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      持平  (11月)                   +0.4  (10月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +3.9  (第三季修正值)           +4.6  (第二季)
 GDP平减指数(%)                              +1.4  (第三季修正值)           +2.1  (第二季)
 零售销售(%)                                 +0.7  (11月)                  ＋0.5  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差434.0  (10月)                逆差436  (9月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第三季)                 +0.7  (第二季)
 工业生产(%)                                ＋1.3  (11月)                   +0.1  (10月修正值)
 产能利用率(%)                               80.1  (11月)                   79.3  (10月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        28.9  (12月13日当周)           29.5  (12月6日当周)
 联邦预算(亿美元)                         赤字568  (11月)              赤字1,217  (10月)
 领先指标(%)                                 +0.6  (11月)                   +0.6  (10月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.2  (10月)                   +0.2  (9月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    +0.1  (10月)                   +0.1  (9月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                     增加132.3  (10月)              增加154.4  (9月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.2  (10月)                   +0.3  (9月修正值)
 建筑支出(%)                                 +1.1  (10月)                   -0.1  (9月修正值)
 消费者信心                                  88.7  (11月)                   94.1  (10月修正值)
 房屋开工(万户)                             102.8  (11月)                  104.5  (10月修正值)
 建筑许可(万户)                             103.5  (11月)                  109.2  (10月)
 成屋销售(万户)                               493  (11月)                    525  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                              45.8  (10月)                   45.5  (9月修正值)
 工厂订单(%)                                 -0.7  (10月)                   -0.5  (9月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                       +0.3  (10月修正值)             -0.7  (9月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                    59.3  (11月)                   57.1  (10月)
 供应管理协会制造业指数                      58.7  (11月)                   59.0  (10月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.4  (11月)                   +0.4  (9月修正值)
 进口物价(%)                                -1.5%  (11月)                  -1.2%  (10月修正值)
 出口物价(%)                                -1.0%  (11月)                  -0.9%  (10月修正值)
 单位劳工成本(%)                             -1.0  (第三季修正值)           -3.7  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.3  (第三季修正值)           +2.9  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字1,002.6  (第三季)            赤字984.2  (第二季修正值)
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