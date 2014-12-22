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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 20:32 BJT

企业并购：凯雷和华平将收购债信评级机构DBRS

路透12月22日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) 和华平投资集团组成的私募股权(PE)财团表示，他们将收购债信评级机构DBRS；财团成员还包括DBRS创始人在内的加拿大投资者。

该交易料将在2015年第一季完成，但收购条款并未披露。

DBRS是全球第四大债信评级机构。前三大机构分别是标准普尔、穆迪和惠誉。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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