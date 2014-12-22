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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 22:42 BJT

美国热股：Express Scripts决定采用艾伯维丙肝药物，后者股价上涨

路透12月22日 - 美国最大的医药福利管理公司Express Scripts 将在大多数情况下采用价格更便宜的艾伯维(AbbVie) 新获批准的丙肝药物，将不再采用吉利德(Gilead) 的丙肝药物。

协助艾伯维研发丙肝药物的Enanta Pharma 股价盘前大涨13.7%至53美元。

艾伯维股价周一早盘上涨0.22%，报67.86美元。吉利德股价暴跌11%，报96.60美元。Enanta Pharma股价上涨4.29%，报48.62美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
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