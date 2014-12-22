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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 22:47 BJT

美国热股：有报导称辉瑞不大可能对阿斯利康提出新收购，辉瑞股价小涨

路透12月22日 - 瑞典商业日报Dagens Industri援引阿斯利康(AstraZeneca) 高层的话报导称，辉瑞 不大可能对阿斯利康发起新的收购要约。

辉瑞股价周一早盘小涨0.06%，报31.96美元。在美国上市的阿斯利康股价上涨0.91%，报72.34美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
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