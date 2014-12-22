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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 22:37 BJT

美国热股：谷歌在研发可直接嵌入汽车的新版安卓系统，股价上涨

路透12月22日 - 消息人士称，谷歌(Google) 正在研发新版安卓(Android)系统，将直接整合进汽车，这样一来驾驶员无需连接智能手机，就可充分享受互联网的便利。

谷歌股价周一早盘上涨0.65%，报519.72美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
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