版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 22:36 BJT

美国热股：Biocryst静脉注射流感药物获FDA批准，股价下跌

路透12月22日 - 美国食品药物管理局(FDA)批准了Biocryst Pharmaceuticals Inc 的静脉注射流感药物。

Biocryst股价周一下跌1.61%，报10.97美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐