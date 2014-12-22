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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 21:41 BJT

国际油市：沙特油长称无论油价跌到多低，OPEC都不会减产--MEES

“作为OPEC的政策，我说服了OPEC，即使OPEC秘书长巴德里目前也确信，无论油价位于什么水平，减产都不符合OPEC成员国的利益，”MEES援引欧那密的话称。

“无论跌到每桶20，40，50，还是60美元，都统统没关系，”他称。

他表示，我们“可能不会”再看到油价回到每桶100美元的水准。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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