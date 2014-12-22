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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 22:32 BJT

路透调查：卢布兑美元预计在明年1月底报60.0卢布，料明年底报50.0卢布

路透12月22日 - 路透月度调查显示，预计卢布兑美元将从目前报55.
0卢布下降至明年1月底报60.0卢布，之前预估为44.5卢布；明年底卢布兑
美元将报50.0卢布。
    
    路透访查的11位分析师预估中值为，今年俄罗斯GDP成长0.5%，和之
前调查预估成长0.5%一致，料明年GDP萎缩3.6%。
    
    分析师还预计，俄罗斯央行将在明年第二季开始下调主要利率。
    
    路透调查显示，预期今年俄罗斯通胀率为10.1%，之前预估为9.3%，
料明年底通胀为9.2%，官方预期明年通胀率为8.2-8.7%。(完)
    
      
    

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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