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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 22:38 BJT

美国股市: 开盘小涨，但Gilead Sciences骤降令市场承压

路透纽约12月22日 - 美国股市周一小幅开高，标准普尔500指数在上周创约两个月来最好表现的一周，但Gilead Sciences股价骤降，令市场承压。

道琼工业指数 升88.81点，或0.5%，至17,893.61点；标准普尔500指数 上涨2.97点，或0.14%，至2,073.62点；Nasdaq指数 下跌1.30点，或0.03%，至4,764.08点。(完)
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